L'anticiclone che ha portato stabilità sull'Italia negli ultimi giorni si sta indebolendo. Le previsioni indicano un aumento delle nuvole e un calo delle temperature, con i primi segni di instabilità atmosferica. La situazione meteorologica rimane dinamica, e le condizioni cambieranno progressivamente fino a giovedì.

Roma - Alta pressione ancora protagonista ma in indebolimento: attese più nubi, calo termico e primi segnali di instabilità in una primavera ancora dinamica L’anticiclone subtropicale che negli ultimi giorni ha garantito condizioni stabili sull’Italia mostra i primi segnali di indebolimento. Il campo di alta pressione, con valori compresi tra 1024 e 1026 hPa, tenderà infatti a spostarsi leggermente verso ovest a partire da mercoledì, lasciando spazio all’avvicinamento di una saccatura più fredda dall’Europa orientale. Tuttavia, almeno fino a giovedì, non sono attesi cambiamenti significativi. Nel breve termine, il quadro meteorologico resta improntato alla stabilità. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Anticiclone in ritirata: cambia il meteo, ecco cosa succede fino a giovedì

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Bel tempo almeno fino a giovedì con caldo anomalo al Centro-Nord a causa del dominio di anticiclone subtropicale #ANSA x.com

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