Da lunedì, le condizioni climatiche in Italia cambieranno con l'uscita dell'anticiclone che ha dominato le scorse settimane. I modelli meteorologici indicano un aumento delle perturbazioni e delle precipitazioni in molte regioni, segnando un cambio di scenario rispetto alle giornate precedenti. Il colonnello Mario Giuliacci, attraverso il suo sito, ha fornito le prime stime sulle modalità e sulla diffusione di questo nuovo assetto atmosferico.

Occhi al cielo: si avvicina il weekend e i riflettori vengono puntati sulla settimana che verrà. Che tempo farà? Ecco il responso dei modelli meteorologici e del colonnello Mario Giuliacci, che fa il punto sul suo sito personale. L’atmosfera sull’Italia si prepara a cambiare volto dopo una breve fase più stabile. L’alta pressione, destinata a dominare nei prossimi giorni, sarà infatti progressivamente indebolita da infiltrazioni più fresche che riporteranno condizioni tipicamente primaverili, fatte di improvvisi rovesci e rapide schiarite. Il primo segnale concreto arriverà lunedì 20 aprile, quando correnti più fresche in discesa dai Balcani innescheranno una fase decisamente movimentata.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Meteo, addio anticiclone: come cambia il tempo da lunedì

Notizie correlate

Meteo Napoli, nuvole oggi e piogge lunedì: cambia il tempo in cittàDomenica con nuvolosità sparsa e clima mite, poi peggioramento lunedì con piogge intermittenti e vento in rinforzo.

Meteo | “Anticiclone al capolinea, da lunedì tornano rovesci, temporali e un deciso calo termico”"L’alta pressione presente sul Mediterraneo centrale e sull’Italia da diversi giorni, responsabile di stabilità e temperature ben oltre le medie del...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Meteo Lazio - Addio all'anticiclone: in arrivo piogge e un deciso calo termico; Meteo, addio anticiclone: arriva la svolta e torna ad inizio settimana il maltempo; Anticiclone s'allontana dall'Italia e porta con sé il caldo, stanno per tornare maltempo e temperature in calo; Meteo, addio anticiclone: torna lo Scirocco e porta la sabbia del Sahara. In arrivo cieli opachi e piogge sporche.

Meteo, addio nuvole e pioggia: a Novara e nel Vco torna la primavera (ma c'è una data di scadenza)L'anticiclone riporta il sole e temperature fino a 23°C a Novara e nel Vco. Le previsioni di 3B Meteo per i prossimi giorni e cosa aspettarsi per il week end ... novaratoday.it

Anticiclone s'allontana dall'Italia e porta con sé il caldo, stanno per tornare maltempo e temperature in caloL'anticiclone è ai saluti e le previsioni meteo per l'Italia segnalano l'arrivo del maltempo e temperature in calo nel weekend ... virgilio.it

Meteo, le temperature minime di oggi 16 Aprile: +5°C a L'Aquila - facebook.com facebook

Meteo a Roma, dopo la pioggia torna l'anticiclone. Le previsioni del tempo ift.tt/gIxNP8F x.com