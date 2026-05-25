Eelezioni comunali sfida vinta contro il quorum | Giovanni Sarica è sindaco di Platì
Giovanni Sarica è stato confermato sindaco di Platì dopo aver superato il quorum alle elezioni comunali. La sua vittoria è avvenuta con il voto popolare e la sua elezione è stata sancita mentre le urne erano ancora aperte. Questa decisione permette a Sarica di mantenere il ruolo di primo cittadino e di continuare l’amministrazione del Comune.
Il secondo sindaco a essere eletto ancora a urne aperte è Giovanni Sarica che continuerà ad amministrare il Comune di Platì. Alle 23 di ieri sera ha superato ampiamente il quorum del 40% di affluenza ai seggi con il dato del 56,99%. Per l'ufficialità bisognerà attendere la chiusura delle urne di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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