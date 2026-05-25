Eelezioni comunali sfida vinta contro il quorum | Giovanni Sarica è sindaco di Platì

Notizia in breve

Giovanni Sarica è stato confermato sindaco di Platì dopo aver superato il quorum alle elezioni comunali. La sua vittoria è avvenuta con il voto popolare e la sua elezione è stata sancita mentre le urne erano ancora aperte. Questa decisione permette a Sarica di mantenere il ruolo di primo cittadino e di continuare l’amministrazione del Comune.