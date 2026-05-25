Educazione stradale a Mirandola la Polizia Locale potrà contare su un simulatore avanzato
La Polizia Locale di Mirandola ha ricevuto un simulatore di guida di ultima generazione. Lo strumento è destinato alla prevenzione e alla sensibilizzazione sui rischi della strada, in particolare tra i giovani.
La Polizia Locale di Mirandola è stata recentemente dotata di un simulatore di guida di ultima generazione, uno strumento innovativo dedicato alla prevenzione e alla sensibilizzazione sui rischi legati alla sicurezza stradale, con particolare attenzione ai più giovani. L’apparecchiatura. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Notizie e thread social correlati
Dal 1° giugno la polizia locale di Pescara potrà contare su 33 nuovi agentiA partire dal primo giugno, la polizia locale di Pescara avrà a disposizione 33 nuovi agenti, entrati in servizio grazie alla graduatoria risultata...
Il 2025 della Polizia locale. Controlli ed educazione. Simulatore guida ubriachiNel corso del 2025, la Polizia locale di Montopoli ha condotto numerosi controlli e attività di educazione stradale.
Si parla di: Educazione stradale: un simulatore di guida in dotazione alla Polizia Locale.
Castelfranco Piandiscò, educazione stradale nelle scuole per proteggere il domaniArezzo, 08 aprile 2026 – Educare oggi per proteggere il domani. È questo il principio che guida il progetto di educazione stradale promosso dalla Polizia Locale di Castelfranco Piandiscò, ... lanazione.it
Monopattini ed educazione stradale. Il progetto smart della polizia locale. A lezione con la realtà aumentataRipartono dall’Istituto ‘Pascal’ di Reggio le lezioni di educazione stradale, da parte della Polizia Locale, ai ragazzi delle scuole superiori. L’iniziativa, denominata ‘Monopattino itinerante’, ... ilrestodelcarlino.it