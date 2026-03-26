il 2025 della polizia locale controlli ed educazione simulatore guida ubriachi

Nel corso del 2025, la Polizia locale di Montopoli ha condotto numerosi controlli e attività di educazione stradale. Durante l'anno sono stati registrati 49 incidenti, di cui 19 con feriti, e sono stati elevati 540 verbali per diverse violazioni del codice della strada. Tra le iniziative, si è svolto anche un simulatore per testare la guida in stato di ebbrezza.

MONTOPOLI Controlli ed educazione. Sono i due ambiti principali in cui si muove la Polizia locale di Montopoli che nel 2025 ha rilevato 49 incidenti (19 con feriti) ed elevato 540 verbali per contravvenzioni al codice della strada. Da settembre, quando sono state riattivate le prime due telecamere di lettura targa, a dicembre 22 verbali per veicoli senza assicurazione (multe per 17.753 euro), 205 i veicoli senza revisione (38.060 euro). Venti le multe per violazione dei regolamenti comunali e 4 i verbali per abbandono di rifiuti e responsabili individuati con le telecamere nascoste. A gennaio e febbraio di quest’anno i verbali per le violazioni al codice della strada sono 342. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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