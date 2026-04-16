Edilizia scolastica | la Regione sblocca i fondi per sei Comuni della provincia di Bari

La Regione ha approvato il rifinanziamento di 36 cantieri per l'edilizia scolastica in tutta la Puglia, destinando circa 7,8 milioni di euro. Il via libera riguarda i fondi provenienti dai mutui Bei 2015-2017 e si traduce nel completamento di interventi in sei Comuni della provincia di Bari. Questa decisione rappresenta una fase di sblocco delle risorse finanziarie destinate agli interventi di edilizia scolastica.

Una boccata d'ossigeno per l'edilizia scolastica della Terra di Bari. La Giunta regionale ha dato il via libera definitivo al rifinanziamento degli interventi avviati con i mutui Bei 2015-2017, sbloccando circa 7,8 milioni di euro destinati a completare 36 cantieri in tutta la Puglia. Si tratta.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Dalla Provincia di Chieti oltre 8,7 milioni per la viabilità e l’edilizia scolasticaNell’ultima seduta della consiliatura, l’assise ha deliberato di aggiornare il programma triennale delle opere pubbliche 2026–2028 La Provincia di... Oltre 10 milioni per l'edilizia scolastica in Sicilia. Cinque gli istituti in graduatoria per la provincia di MessinaVia libera del governo Schifani a undici progetti di riqualificazione edilizia in altrettanti istituti scolastici dell’Isola . Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Edilizia scolastica, la Regione approva contratto con Cdp per 31 istituti: quelli nel Reggino; Edilizia scolastica, sbloccati quasi 8 milioni per il completamento di 36 interventi in tutta la Puglia; Scuole più sicure nel Brindisino: sbloccati 7,8 milioni, 36 cantieri in tutta la Puglia; Inaugurato un campo da padel in una scuola in Sicilia. L'obiettivo regionale prevede l'apertura degli istituti al territorio in orario extrascolastico. Edilizia scolastica, sbloccati quasi 8 milioni per il completamento di 36 interventi in tutta la PugliaVia libera della Regione Puglia al rifinanziamento degli interventi di edilizia scolastica avviati con i mutui BEI 2015-2017. Nella giornata di ieri, la ... corrieresalentino.it Edilizia scolastica, asse Mim-comuni per raggiungere i target PnrrTavolo di lavoro per completare i 150.480 posti nella fascia 0-6 anni e per la definizione della prossima programmazione triennale nazionale per edifici più moderni e sostenibili. ilsole24ore.com Il progetto di Arte Pubblica in Valdichiana, promosso dall’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, continua a crescere con una nuova opera che guarda al futuro partendo dalle peculiarità del passato. A Torrita di Siena è stata presentata “Costruire il futu - facebook.com facebook