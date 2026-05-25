Edilizia scolastica dal Ministero 18,6 milioni di euro per eliminare le barriere architettoniche negli istituti Decreto
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha approvato un decreto il 24 ottobre 2025, con il quale sono stati destinati 18,6 milioni di euro per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche nelle scuole. La somma è destinata a finanziare lavori di miglioramento dell’accessibilità negli edifici scolastici pubblici. La decisione riguarda specificamente il miglioramento delle strutture per consentire l’ingresso e la mobilità agli studenti con disabilità.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, attraverso il decreto numero 200 del 24 ottobre 2025, ha stanziato importanti risorse finanziarie per rendere gli istituti scolastici più accessibili. Il documento ufficiale destina fondi specifici per il superamento delle barriere architettoniche all’interno degli edifici pubblici che ospitano le scuole. La somma complessiva messa a disposizione sfiora i venti milioni di euro. Per la precisione, il dicastero ha mobilitato un totale di 18.689.726,62 euro. Questa cifra deriva da un’attenta ricognizione delle risorse interne e si compone di diverse voci provenienti dalle pieghe del bilancio. Il provvedimento ministeriale chiarisce subito i destinatari dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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