Edilizia scolastica dal Ministero 18,6 milioni di euro per eliminare le barriere architettoniche negli istituti Decreto

Notizia in breve

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha approvato un decreto il 24 ottobre 2025, con il quale sono stati destinati 18,6 milioni di euro per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche nelle scuole. La somma è destinata a finanziare lavori di miglioramento dell’accessibilità negli edifici scolastici pubblici. La decisione riguarda specificamente il miglioramento delle strutture per consentire l’ingresso e la mobilità agli studenti con disabilità.