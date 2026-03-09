' Unbarrier' il progetto per eliminare le barriere architettoniche a Milano

Unbarrier è un progetto avviato a Milano per eliminare le barriere architettoniche in città. L’obiettivo è rendere accessibili locali come bar e ristoranti, favorendo l’inclusione di tutte le persone. Attraverso questa iniziativa, si interviene sugli spazi di incontro quotidiano, punti nevralgici della vita urbana. L’obiettivo è migliorare la fruibilità degli ambienti pubblici e promuovere una città più aperta.

Rendere accessibile un bar, un ristorante, un locale significa rendere più accessibile la città stessa, perché è negli spazi di incontro quotidiano che si misura il grado di inclusione di una comunità. Con questa visione nasce 'Unbarrier', il progetto a cura di Yam112003 e Just People presentato a Milano, con il patrocinio del Comune e di Confcommercio Milano Lodi, Monza e Brianza. Il nome stesso racchiude il senso dell'iniziativa: 'Unbarrier' è una parola che vuole esprimere un'azione proattiva: significa superare, agire, cambiare. Non si tratta solo di eliminare una barriera fisica, ma di una presa di posizione da parte di chi sceglie di aderire al progetto, trasformando l'accessibilità in impegno visibile e condiviso.