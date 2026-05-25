Edilizia ecco il calcestruzzo drenante ecofriendly | presentato al Sed di Caserta

Da ildenaro.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È stato presentato al Sed di Caserta un nuovo calcestruzzo drenante ecofriendly che permette all’acqua di filtrare e tornare nel terreno. Il materiale è progettato per favorire il deflusso dell’acqua, riducendo il rischio di allagamenti e contribuendo alla gestione sostenibile delle acque piovane. La novità si inserisce nel settore dell’edilizia come alternativa più rispettosa dell’ambiente rispetto ai tradizionali calcestruzzi.

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