Edilizia ecco il calcestruzzo drenante ecofriendly | presentato al Sed di Caserta

È stato presentato al Sed di Caserta un nuovo calcestruzzo drenante ecofriendly che permette all’acqua di filtrare e tornare nel terreno. Il materiale è progettato per favorire il deflusso dell’acqua, riducendo il rischio di allagamenti e contribuendo alla gestione sostenibile delle acque piovane. La novità si inserisce nel settore dell’edilizia come alternativa più rispettosa dell’ambiente rispetto ai tradizionali calcestruzzi.

Sanità 4.0, Algoritmi in radiologia: carichi di lavoro ridotti dell’80% Comunali, si vota fino alle 15. Giù l’affluenza media (ma non a Salerno). Stasera i primi verdetti Un calcestruzzo drenante “ecofriendly” in grado di permettere all’acqua di permeare ed essere restituita alla terra. È una delle innovazioni presentate dal Sed, Salone dell’Edilizia di Caserta, dove il tema delle infrastrutture sostenibili e della gestione dell’acqua ha tenuto banco come risposta concreta ai cambiamenti climatici e al dissesto idrogeologico. Il calcestruzzo drenante “i.idro Drain” è tra i prodotti “ad alto profilo tecnologico” con i quali “proviamo a... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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