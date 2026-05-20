SED 2026 torna ad A1Expò | edilizia protagonista a Caserta

Dal 22 al 24 maggio si svolgerà a Caserta il Sed 2026, il Salone dell’Edilizia presso A1Expò. L’evento riunisce aziende e professionisti del settore delle costruzioni e degli impianti, presentando innovazioni, tecnologie e opportunità di formazione. La manifestazione, giunta alla sua edizione, rappresenta un punto di riferimento per il comparto edilizio nella regione. Durante i tre giorni, saranno allestiti stand e workshop dedicati alle ultime novità del settore.

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