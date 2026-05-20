SED 2026 torna ad A1Expò | edilizia protagonista a Caserta
Dal 22 al 24 maggio si svolgerà a Caserta il Sed 2026, il Salone dell’Edilizia presso A1Expò. L’evento riunisce aziende e professionisti del settore delle costruzioni e degli impianti, presentando innovazioni, tecnologie e opportunità di formazione. La manifestazione, giunta alla sua edizione, rappresenta un punto di riferimento per il comparto edilizio nella regione. Durante i tre giorni, saranno allestiti stand e workshop dedicati alle ultime novità del settore.
Dal 22 al 24 maggio il Salone dell’Edilizia ad A1Expò: innovazione, formazione e nuove tecnologie per il settore costruzioni e impianti. CASERTA – Il mondo dell’edilizia, delle costruzioni e degli impianti torna protagonista al Polo Fieristico A1Expò di San Marco Evangelista, dove dal 22 al 24 maggio 2026 si svolgerà la quinta edizione di SED – Il Salone dell’Edilizia. Una manifestazione ormai consolidata, capace di riunire aziende, professionisti, ordini, enti, istituzioni e operatori di un comparto strategico per l’economia nazionale, con un programma articolato tra esposizione, formazione, innovazione e dimostrazioni dal vivo. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente del Polo Fieristico A1Expò, dott. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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