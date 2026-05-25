Durante il SED 2026, Heidelberg Materials Italia ha presentato un calcestruzzo ecofriendly come esempio di innovazione sostenibile. L'azienda ha puntato su soluzioni che combinano la produzione di materiali da costruzione con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale, rispondendo alla crescente sensibilità verso i cambiamenti climatici. L’evento ha evidenziato l’impegno nel promuovere tecnologie che rispettino il territorio, senza compromettere le esigenze della costruzione.

Heidelberg Materials Italia al SED 2026: innovazione e sostenibilità per il territorio. In un’Italia sempre più fragile davanti agli effetti dei cambiamenti climatici, la sfida non è più soltanto costruire, ma farlo senza soffocare il territorio. Piogge improvvise, allagamenti, ondate di calore e dissesto idrogeologico stanno cambiando il modo di progettare strade, piazze e infrastrutture urbane. E proprio da questa esigenza che Heidelberg Materials Italia ( la società che ha raccolto lo storico brand Italcementi ) ha portato al centro del dibattito, tenutosi in occasione dell’edizione 2026 del SED – Salone dell’Edilizia di Caserta, il tema delle infrastrutture sostenibili e della gestione dell’acqua come risposta concreta ai cambiamenti climatici e al dissesto idrogeologico. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Calcestruzzo ecofriendly e innovazione sostenibile: grande successo per Heidelberg

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Conductive Concrete: Engineering Energy Storage

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