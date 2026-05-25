Edilizia 5.0 Knauf guarda al 2032 tra continuità e innovazione

Da quotidiano.net 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Knauf ha annunciato piani di investimento in Italia fino al 2032, puntando a rafforzare la propria presenza industriale. L’azienda intende sviluppare le competenze attraverso programmi di formazione e migliorare il rapporto con progettisti e imprese. L’obiettivo è offrire sistemi ad alte prestazioni che soddisfino le richieste di efficienza, sicurezza e sostenibilità nel settore edile.

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IN ITALIA Knauf intende rafforzare la propria presenza industriale, investire sulle competenze attraverso la formazione e consolidare il dialogo con progettisti e imprese, offrendo sistemi ad alte prestazioni che rispondano in modo concreto alle esigenze di efficienza, sicurezza e sostenibilità. Lo sviluppo della strategia K100 si inserisce pienamente in questa visione: un progetto strutturato, con obiettivi e risultati misurabili entro il 2032, anno in cui celebreremo il centenario dalla fondazione di Knauf. Un percorso che coniuga crescita, responsabilità e creazione di valore nel lungo periodo, nel segno di una leadership solida e coerente con la nostra storia". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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