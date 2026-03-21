La nuova stagione del civismo Grilli fissa i suoi quattro pilastri Tra continuità e innovazione

In occasione dell’avvio della nuova stagione civica, il sindaco ha annunciato ufficialmente la candidatura di Sara Grilli a sindaca per l’Area Civica, descrivendola come il volto del futuro del movimento. L’evento si è svolto nella veranda del Principino, dove si è tenuto anche un abbraccio simbolico tra il sindaco uscente e la candidata. La presentazione ha segnato il passaggio di consegne e l’avvio di una fase nuova.

Il passaggio del testimone si compie con un abbraccio, stretto. Così, dalla veranda del Principino, nel primo giorno di un nuova stagione, il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha lanciato la corsa di Sara Grilli come candidata a sindaca per l’Area Civica: "Sara sarà il nostro domani". Le sue parole suonano già come uno slogan, che inverte la rotta di quel “Sicuri, si cambia“ con cui Del Ghingaro si presentò dieci anni fa alla amministrative di Viareggio, "trovando – afferma – una città massacrata dalle lobby e dagli scontri di potere"; per incoraggiare nel "segno delle continuità e dell’innovazione" il futuro del civismo, che in questi dieci anni... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La nuova stagione del civismo. Grilli fissa i suoi quattro pilastri. Tra "continuità e innovazione" Articoli correlati Mediobanca, Grilli riceverà un compenso "in continuità"La discussione sul compenso del nuovo presidente di Mediobanca, Vittorio Grilli, offre lo spunto per chiarire alcuni punti che rischiano di perdersi... Leggi anche: Juventus-Benfica, Spalletti punta sulla continuità: pilastri confermati Contenuti utili per approfondire La nuova stagione del civismo Grilli... Discussioni sull' argomento La nuova stagione del civismo. Grilli fissa i suoi quattro pilastri. Tra continuità e innovazione; Turismo in biblioteca per scoprire l’Alta Umbria; Pietro Gandolfi presenta La ballata di un amore perduto ai Mercoledì coi grilli per la testa; Castelporziano, il Consiglio di Stato blocca lo sgombero del chiosco. Nuova casina dell’acqua. L’inaugurazione nella frazione GrilliGAVORRANOLa comunità di Grilli ha inaugurato la sua nuova Casina dell’Acqua, un’iniziativa che coniuga servizio pubblico, sostenibilità e partecipazione civica. Situata in via Marco Polo, la struttura ... lanazione.it 50news Versilia. . Viareggio: Zucconi plaude alla candidatura di Sara Grilli e i fatti smontano gli "ex" facebook