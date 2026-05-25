Nicolas Cage ha dichiarato di non aver più collaborato con Christopher Nolan, spiegando che il motivo della rottura riguarda questioni personali o professionali non specificate. Cage ha affermato che il regista non lo ha mai più contattato per partecipare a nuovi progetti. La comunicazione tra i due si è interrotta senza ulteriori dettagli pubblici. Nessuna delle parti ha fornito spiegazioni ufficiali o commenti aggiuntivi sulla situazione.

Il divo ha svelato il motivo della 'rottura' col regista di Interstellar e Odissea, che non lo ha mai più chiamato per uno dei suoi progetti. Nicolas Cage ha spiegato che Christopher Nolan non lavorerà mai più con lui. Il motivo? Il divo si sarebbe reso colpevole di aver rifiutato una sua offerta. E Nolan non sarebbe il solo cineasta ad avere questa posizione, a quanto pare. Perché Nicolas Cage ha rifiutato l'offerta di Christopher Nolan Impegnato nella promozione di Madden, pellicola di David O. Russell in cui interpreta il leggendario coach di football americano John Madden, Cage ha rivelato che Russell è l'unico regista che lo ha richiamato dopo che lui, in precedenza, aveva rifiutato uno dei lavori. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - "Ecco perché Christopher Nolan non vuole più lavorare con me": la confessione di Nicolas Cage

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Hollywood, i “no” che costano caro: Nicolas Cage e il gelo con Nolan dopo “Insomnia”: “Si offendono”Nicolas Cage ha detto che Christopher Nolan ha smesso di cercarlo dopo che lui rifiutò un ruolo nel film “Insomnia”.

Morto John Nolan, l’attore aveva 87 anni: era lo zio di Jonathan e Christopher NolanÈ deceduto all'età di 87 anni l'attore noto per aver recitato in produzioni come Batman e Person of Interest.

Temi più discussi: Christopher Nolan ha definito Zendaya perfetta sul set di The Odyssey. Ecco la reazione di Matt Damon e Tom Holland; Nicolas Cage è convinto di aver ferito Nolan: ecco perché; Odissea di Christopher Nolan durerà quasi tre ore: ecco la durata ufficiale; Lupita Nyong’o risponde alle critiche legate al casting di Odissea.

Ecco perché lo chiamano Christopher non lineare Nolan reddit

Ecco perché mia figlia lo odia x.com

Christopher Nolan ha definito Zendaya perfetta sul set di The Odyssey. Ecco la reazione di Matt Damon e Tom HollandChristopher Nolan non è esattamente famoso per riempire di complimenti i suoi attori sul set. Proprio per questo una semplice parola detta a Zendaya durante le riprese di The Odyssey ha fatto impazzir ... comingsoon.it

Elon Musk è andato fuori di testa per Elena di Troia di Christopher NolanLa scelta di Lupita Nyong'o nel cast dell'Odissea scatena le polemiche della destra americana e gli attacchi del proprietario di Tesla contro la ... huffingtonpost.it