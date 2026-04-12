Morto John Nolan l'attore aveva 87 anni | era lo zio di Jonathan e Christopher Nolan

È deceduto all'età di 87 anni l'attore noto per aver recitato in produzioni come Batman e Person of Interest. Era lo zio di Jonathan e Christopher Nolan. La sua carriera comprende diversi ruoli in vari film e serie televisive. La sua scomparsa è stata annunciata nelle ultime ore. La famiglia ha confermato la notizia senza ulteriori dettagli.

John Nolan è morto all'età di 87 anni Attore noto soprattutto per i suoi ruoli in Batman e Person of Interest, è lo zio di Jonathan e Christopher Nolan. Lascia la moglie, l'attrice Kim Hartman, i figli Miranda e Tom e due nipoti.🔗 Leggi su Fanpage.it

Il cinema saluta John Nolan: l’attore aveva 87 anniJohn Nolan, attore noto soprattutto per i suoi ruoli in “Batman” e “Person of Interest“, è deceduto all’età di 87 anni.

John Nolan morto a 87 anni, volto di “Batman” e della serie “Person of Interest”È morto all’età di 87 anni l’attore britannico John Nolan, veterano del teatro e interprete noto al grande pubblico per i suoi ruoli nei film della...