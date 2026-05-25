Ecco Magnifica Humanitas la prima enciclica di Leone è sull' AI Oggi la presentazione

Leone XIV promulgherà oggi la sua prima Lettera Enciclica, dal titolo "Magnifica Humanitas ", sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La Lettera Enciclica porta la firma del Papa in data del 15 maggio, nel 135° anniversario della promulgazione della Lettera Enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII. La presentazione del Documento avrà luogo, alle ore 11.30, alla presenza dello stesso Pontefice. Questo intervento diretto alla presentazione, da parte di Prevost alla sua enciclica, è una 'prima volta' per un Papa. L'evento si svolgerà presso l'Aula del Sinodo e i relatori - riferisce la sala stampa vaticana - saranno: il card. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Magnifica humanitas, prima enciclica di Papa Leone XIV. Pubblicazione 25 maggio

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