Tecnologia e solidarietà | dal cuore dei Lions un nuovo strumento per i piccoli pazienti di Forlì

Un nuovo apparecchio tecnologico è stato donato all’Unità di Pediatria dell’ospedale di Forlì da parte di un’associazione di volontari. L’obiettivo è migliorare le cure e il comfort dei piccoli pazienti. La donazione è stata realizzata nell’ambito di un progetto di solidarietà promosso dall’organizzazione. L’installazione del nuovo strumento si inserisce in un intervento più ampio di aggiornamento delle attrezzature del reparto.