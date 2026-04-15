Tecnologia e solidarietà | dal cuore dei Lions un nuovo strumento per i piccoli pazienti di Forlì
Un nuovo apparecchio tecnologico è stato donato all’Unità di Pediatria dell’ospedale di Forlì da parte di un’associazione di volontari. L’obiettivo è migliorare le cure e il comfort dei piccoli pazienti. La donazione è stata realizzata nell’ambito di un progetto di solidarietà promosso dall’organizzazione. L’installazione del nuovo strumento si inserisce in un intervento più ampio di aggiornamento delle attrezzature del reparto.
La dotazione tecnologica dell’Unità operativa di Pediatria dell’ospedale “Morgagni-Pierantoni” di Forlì si arricchisce di un nuovo, importante, strumento. Grazie alla generosità del Lions Club Forlì Host, è stato consegnato al reparto un monitor multiparametrico Edan iM3, completo di supporto.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Solidarietà in musica: al teatro Sperimentale arrivano le "Note del cuore" per i piccoli pazienti del SalesiAncona - Il prossimo 13 febbraio, alle ore 21, il teatro Sperimentale ospiterà "Note del cuore": un concerto benefico nato per sostenere...
Libri ai piccoli pazienti, il gesto di solidarietà dei dipendenti Coop per la Biblioteca ospedalieraUn gesto concreto di solidarietà che si traduce in nuovi libri per i piccoli pazienti del Policlinico di Foggia.
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Tutto pronto per la 15° Giornata della Meteorologia: a Busca grandi eventi tra scienza, tecnologia e solidarietàDal 10 al 12 aprile 2026, Busca ospiterà la 15° Giornata della Meteorologia, un evento che unisce scienza, tecnologia e solidarietà. Venerdì 10 e sabato 11 si svolgerò la mostra Clima, spazio, volo. targatocn.it
L’autore alle Ogr di Torino per Biennale Tecnologia - facebook.com facebook
Se la missione appena concluso ha riportato l'umanità intorno al satellite, per rimettere piede sul suolo lunare serviranno ancora tempo, tecnologia e risorse x.com