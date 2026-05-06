Il Milan ha deciso di puntare su Kostic, un giovane attaccante montenegrino nato nel 2007, che attualmente gioca con il Partizan. Nel suo percorso con la squadra, ha segnato 12 gol e fornito un assist in 39 partite. La scelta di investire su di lui arriva in un momento in cui la squadra fatica a trovare il gol, e il club ha ritenuto che il talento del baby possa contribuire a risolvere questa problematica.

Non è poi così vero che gli attaccanti del Milan non segnano dal 1° marzo. A Belgrado gioca un numero nove, di proprietà rossonera, che in stagione è pure arrivato in doppia cifra. E l’ultimo gol? Meno di un mese fa, 18 aprile. Tra l’altro, dettaglio non proprio secondario: decisivo per vincere una partita. Andrej Kostic a fine marzo è diventato il primo acquisto ufficiale del Milan 2026-27 per tre milioni di euro. Classe 2007, montenegrino, uno che in Serbia paragonano a Dusan Vlahovic (stesso agente, giusto per non farsi mancare niente) e che sì, i gol li fa davvero. Anche perché li fa in un campionato fisico, intenso, con stadi che definire “caldi” è riduttivo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Milan non segna? Ecco perché è stato preso Kostic. Tutti i numeri del baby d'oro

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