Il Milan non segna? Ecco perché è stato preso Kostic Tutti i numeri del baby d' oro
Il Milan ha deciso di puntare su Kostic, un giovane attaccante montenegrino nato nel 2007, che attualmente gioca con il Partizan. Nel suo percorso con la squadra, ha segnato 12 gol e fornito un assist in 39 partite. La scelta di investire su di lui arriva in un momento in cui la squadra fatica a trovare il gol, e il club ha ritenuto che il talento del baby possa contribuire a risolvere questa problematica.
Non è poi così vero che gli attaccanti del Milan non segnano dal 1° marzo. A Belgrado gioca un numero nove, di proprietà rossonera, che in stagione è pure arrivato in doppia cifra. E l’ultimo gol? Meno di un mese fa, 18 aprile. Tra l’altro, dettaglio non proprio secondario: decisivo per vincere una partita. Andrej Kostic a fine marzo è diventato il primo acquisto ufficiale del Milan 2026-27 per tre milioni di euro. Classe 2007, montenegrino, uno che in Serbia paragonano a Dusan Vlahovic (stesso agente, giusto per non farsi mancare niente) e che sì, i gol li fa davvero. Anche perché li fa in un campionato fisico, intenso, con stadi che definire “caldi” è riduttivo.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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