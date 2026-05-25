ecco come costruire il proprio benessere finanziario

A Trento, due ricercatrici hanno illustrato i passaggi necessari per migliorare il benessere finanziario. Paola Bongini, dell’Università Milano Bicocca, e Chiara Cristini, dell’Ires Fvg, hanno spiegato come agire individualmente e a livello sistemico per gestire meglio le finanze. Non sono state fornite dettagli specifici sulle strategie o le azioni consigliate durante l’intervento.

Il domani del nostro benessere finanziario è il risultato delle scelte di oggi e dell’alfabetizzazione finanziaria. Dell’importanza di diffondere l’educazione finanziaria - soprattutto tra donne e giovani, che risultano impreparati a pianificare il proprio benessere - si è parlato all’incontro “Il domani è oggi: il valore dell’indipendenza finanziaria per donne e giovani” ospitato al Cloud di Confcooperative del Festival dell’Economia di Trento. Il dibattito, moderato da Nadia Martinelli, ha visto un confronto corale tra le relatrici Paola Bongini (Università Milano-Bicocca), Chiara Cristini (Ires Fvg) e le istituzioni del territorio che si... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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