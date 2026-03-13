Arezzo, 13 marzo 2026 – Una persona si rende evidente quando non riesce più a stare bene senza l’altro e mette da parte se stessa, i propri desideri e progetti. Questo comportamento può indicare una dipendenza affettiva, dove il benessere dell’altro diventa prioritario rispetto al proprio. La situazione si manifesta quando l’individuo perde di vista i propri bisogni per soddisfare esclusivamente quelli dell’altro.

Arezzo, 13 marzo 2026 – «Il segnale più evidente è quando una persona non riesce più a stare bene senza l’altro e finisce per mettere da parte se stessa, i propri desideri, i propri progetti. Il benessere dell’altro prende il posto del proprio. E la persona si annulla». Marco Becattini, responsabile del SerD di Arezzo, spiega così che cosa si nasconde dietro la dipendenza affettiva, al centro del percorso di gruppo “Legami che curano, legami che feriscono”, cinque incontri promossi dal servizio per le dipendenze per aiutare a riconoscere relazioni che fanno soffrire e recuperare autonomia emotiva. Dottor Becattini, quali sono i segnali spia... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Quando il benessere dell’altro prende il posto del proprio, siamo davanti a una dipendenza affettiva”

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