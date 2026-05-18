Giovani come convincerli a restare per costruire il proprio futuro ad Arezzo?

Da arezzonotizie.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In città, numerosi giovani esprimono il desiderio di partecipare di più alla vita locale, ma spesso trovano poche opportunità concrete. Tra le difficoltà segnalate ci sono la mancanza di spazi dedicati alle attività culturali e ricreative, oltre a un coinvolgimento limitato nel dibattito politico e sociale. La percezione è che le occasioni per essere protagonisti siano poche o poco accessibili, e questo influisce sulla loro volontà di costruire un futuro nella stessa città.

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Molti giovani aretini sentono di avere poche occasioni per partecipare davvero alla vita della città, sia dal punto di vista culturale, del tempo libero, che politico e sociale. La giornalista Enrica Cherici ha chiesto ai sei candidati quali progetti concreti intendete mettere in campo per. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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