Giovani come convincerli a restare per costruire il proprio futuro ad Arezzo?

In città, numerosi giovani esprimono il desiderio di partecipare di più alla vita locale, ma spesso trovano poche opportunità concrete. Tra le difficoltà segnalate ci sono la mancanza di spazi dedicati alle attività culturali e ricreative, oltre a un coinvolgimento limitato nel dibattito politico e sociale. La percezione è che le occasioni per essere protagonisti siano poche o poco accessibili, e questo influisce sulla loro volontà di costruire un futuro nella stessa città.

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