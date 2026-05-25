Un gruppo di membri del Parlamento europeo ha presentato una richiesta di misure d’emergenza per limitare le esportazioni verso la Cina. La proposta mira a rafforzare le restrizioni sui beni considerati strategici. La richiesta arriva in un momento di crescente preoccupazione per le tensioni commerciali e geopolitiche con Pechino. La proposta è stata firmata da alcuni eurodeputati di diversi Paesi dell’Unione.

Li si potrebbero chiamare i volenterosi contro la Cina, da affiancare a quelli ben più famosi che spalleggiano l’Ucraina, sposandone la causa. Ma alla fine, sempre di guerra si tratta, anche se al posto dei cannoni e dei fucili, ci sono le auto, i pannelli solari, il silicio, l’acciaio e i microchip. La Cina avanza in Europa, nonostante i primi vagiti di reazione da parte del Vecchio continente, prossimo a realizzare la prima vera gabbia a protezione dalla concorrenza del Dragone, le cui aziende producono di più e vendono a meno. Spagna, Francia, Italia e Paesi Bassi, insieme alla Lituania, hanno in questo senso chiesto a Bruxelles misure commerciali più dure per difendere l’industria europea dall’aumento delle pratiche commerciali sleali e dall’eccesso di capacità produttiva che alimenta le esportazioni, in particolare dalla Cina. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Ecco chi chiede un freno d’emergenza contro la Cina in Europa

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