In questa crisi energetica, la Russia e la Cina si sono fatte avanti come principali beneficiarie, mentre l’Europa e gli Emirati sembrano meno coinvolti. Le potenze mondiali muovono le loro pedine in un quadro complesso di interessi e scambi, con ogni attore che cerca di rafforzare la propria posizione attraverso scelte strategiche e alleanze. La situazione rimane in evoluzione mentre si definiscono nuovi equilibri nel mercato globale del petrolio.

In questa nuova crisi energetica le grandi potenze sembrano muoversi come personaggi in cerca di equilibrio: Russia, Stati Uniti, Golfo, Cina ed Europa partecipano a un gioco strategico in cui nessuno può vincere da solo e la stabilità nasce soltanto da un equilibrio precario. Tutti gli attori, chi per un motivo, chi per un altro, hanno necessità che la guerra non duri troppo a lungo. Ma nessuno riesce ancora a individuare una via d’uscita per un conflitto avviato senza un obiettivo chiaro. In questo scenario gli attori sembrano muoversi, almeno per adesso, su un terreno tattico più che strategico. Pechino ha accumulato ampie scorte che le permettono, almeno per un po’, di stare alla finestra. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Petrolio, chi ci perde? Chi ci guadagna? Cina e Russia tra i beneficiari, Europa e Emirati no

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