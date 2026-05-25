Ebola sono negativi ai test i due casi sospetti atterrati a Milano Erano tornati dall’Uganda

I test per l’Ebola sui due sospetti arrivati a Milano e rientrati dall’Uganda sono risultati negativi. I campioni sono stati analizzati oggi presso l'ospedale Sacco. I due individui erano stati sottoposti a controlli dopo il loro rientro dall’Africa centrale. Non sono stati riscontrati segnali di infezione. Il Ministero della Salute ha comunicato i risultati ufficiali.

I test per il virus dell’ Ebola effettuati oggi al “Sacco” di Milano su due persone rientrate nelle scorse ore dall’Uganda sono negativi: è quanto si legge in un comunicato diffuso dal Ministero della Salute. I due sono stati sottoposti, a titolo precauzionale, a valutazione clinica specialistica nell’ambito delle attività di monitoraggio. Il Ministero della Salute, attraverso il Dipartimento della Prevenzione, è in contatto con la Regione Lombardia. E sta anche partecipando al Comitato operativo della Protezione civile nell’ambito delle attività di coordinamento e monitoraggio in corso. Nella nota si specifica che il rischio di Ebola in Italia resta molto basso. 🔗 Leggi su Open.online

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Ebola, esami su cooperanti rientrati da Uganda, Bertolaso: forse malaria

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