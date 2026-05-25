Due persone rientrate dall’Africa sono state poste sotto osservazione in Italia dopo aver manifestato sintomi compatibili con Ebola. È stato attivato il protocollo nazionale per le emergenze infettive. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno disposto controlli e test diagnostici. Nessuna delle due persone è stata ancora confermata come positiva al virus. La situazione è sotto stretta sorveglianza.

La paura di un possibile caso di Ebola torna improvvisamente al centro dell’attenzione in Italia. Nelle ultime ore è stato attivato il protocollo nazionale previsto per le emergenze infettive dopo la comparsa di sintomi compatibili con il virus in due persone rientrate dall’Africa. La situazione ha immediatamente fatto scattare controlli, isolamento sanitario e monitoraggi su tutti i possibili contatti. Le autorità hanno avviato le procedure previste nei casi ad alto rischio, mentre la vicenda è seguita direttamente dal Ministero della Salute, dalla Regione Lombardia e dalle strutture specializzate nella gestione delle malattie infettive. Al momento si parla di casi sospetti e sono ancora in corso tutti gli accertamenti clinici necessari. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Ebola, scatta l’allerta in Italia: due casi sospetti, ecco dove

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