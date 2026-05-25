Ebola ricoverate a Milano due persone rientrate dall' Uganda Il Ministero attiva il monitoraggio sanitario

Notizia in breve

Due persone rientrate dall’Uganda con febbre sono state ricoverate all’ospedale Sacco di Milano. I familiari sono stati messi sotto sorveglianza sanitaria. Nessuna delle persone è stata ancora confermata come positiva al virus Ebola. Il Ministero della Salute ha avviato le procedure di monitoraggio sanitario per tutti i soggetti coinvolti. Le autorità continuano a seguire i protocolli previsti in situazioni di sospetto contagio. La situazione è sotto controllo, secondo quanto riferito dagli enti sanitari.