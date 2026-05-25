Ebola ricoverate a Milano due persone rientrate dall' Uganda Il Ministero attiva il monitoraggio sanitario

Da ilgiornale.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due persone rientrate dall’Uganda con febbre sono state ricoverate all’ospedale Sacco di Milano. I familiari sono stati messi sotto sorveglianza sanitaria. Nessuna delle persone è stata ancora confermata come positiva al virus Ebola. Il Ministero della Salute ha avviato le procedure di monitoraggio sanitario per tutti i soggetti coinvolti. Le autorità continuano a seguire i protocolli previsti in situazioni di sospetto contagio. La situazione è sotto controllo, secondo quanto riferito dagli enti sanitari.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Due persone rientrate dall’Uganda con sintomi febbrili sono ricoverate all’ ospedale Sacco di Milano, mentre i familiari sono stati posti sotto sorveglianza sanitaria. È quanto comunica il Ministero della Salute, che ha attivato il monitoraggio sanitario in relazione all’epidemia di virus Bundibugyo-Bvc sviluppatasi nella Repubblica Democratica del Congo. Secondo quanto spiegato dal ministero in una nota, “sono attualmente in corso approfondimenti sanitari relativi ad alcuni soggetti rientrati nelle scorse ore dall’Uganda e sottoposti, a titolo precauzionale, a valutazione clinica specialistica presso strutture ospedaliere ad alta specializzazione”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

ebola ricoverate a milano due persone rientrate dall uganda il ministero attiva il monitoraggio sanitario
© Ilgiornale.it - Ebola, ricoverate a Milano due persone rientrate dall'Uganda. Il Ministero attiva il monitoraggio sanitario
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Ebola, ministero della Salute attiva sorveglianza personale organizzazioni da Congo e Uganda: “Compagnie aeree segnalino casi sospetti a bordo”Il ministero della Salute ha diffuso una circolare in merito al virus Ebola, richiedendo alle compagnie aeree di segnalare eventuali casi sospetti a...

Leggi anche: Ebola: febbre dopo viaggio in Uganda, due ricoverati a Milano

Temi più discussi: Hantavirus: 'Test negativo su turista inglese al Sacco di Milano'; Hantavirus a Milano: rintracciata turista scesa da volo a rischio, è in quarantena; Hantavirus, giovane britannica ricoverata a Milano: è negativa al test.

ebola ricoverate a milanoEbola: febbre dopo viaggio in Uganda, due ricoverati a MilanoEbola: il Ministero della Salute attiva i protocolli di biocontenimento per due persone rientrate a Milano. Scatta la sorveglianza. Rischio in Italia basso ... agi.it

ebola ricoverate a milanoEbola, due casi sospetti in Italia: attivati i protocolliSintomi compatibili per due cooperanti rientrati dall’Uganda e ricoverati al Sacco di Milano ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web