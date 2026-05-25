Ebola ricoverate a Milano due persone rientrate dall' Uganda Il Ministero attiva il monitoraggio sanitario
Due persone rientrate dall’Uganda con febbre sono state ricoverate all’ospedale Sacco di Milano. I familiari sono stati messi sotto sorveglianza sanitaria. Nessuna delle persone è stata ancora confermata come positiva al virus Ebola. Il Ministero della Salute ha avviato le procedure di monitoraggio sanitario per tutti i soggetti coinvolti. Le autorità continuano a seguire i protocolli previsti in situazioni di sospetto contagio. La situazione è sotto controllo, secondo quanto riferito dagli enti sanitari.
Due persone rientrate dall’Uganda con sintomi febbrili sono ricoverate all’ ospedale Sacco di Milano, mentre i familiari sono stati posti sotto sorveglianza sanitaria. È quanto comunica il Ministero della Salute, che ha attivato il monitoraggio sanitario in relazione all’epidemia di virus Bundibugyo-Bvc sviluppatasi nella Repubblica Democratica del Congo. Secondo quanto spiegato dal ministero in una nota, “sono attualmente in corso approfondimenti sanitari relativi ad alcuni soggetti rientrati nelle scorse ore dall’Uganda e sottoposti, a titolo precauzionale, a valutazione clinica specialistica presso strutture ospedaliere ad alta specializzazione”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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