Dopo un viaggio in Uganda, due persone sono state ricoverate in ospedale a Milano con febbre alta. Il Ministero della Salute ha confermato che sono state sottoposte a test per il virus Ebola. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno avviato le procedure di controllo. Al momento, non ci sono conferme di infezione.

AGI - Il Ministero della Salute comunica, con riferimento all' epidemia di malattia da Virus Bundibugyo-BVD che si è sviluppata nella Repubblica Democratica del Congo, che sono attualmente in corso approfondimenti sanitari relativi ad alcuni soggetti rientrati nelle scorse ore dall'Uganda e sottoposti, a titolo precauzionale, a valutazione clinica specialistica presso strutture ospedaliere ad alta specializzazione. In particolare, due persone con sintomatologia febbrile sono state trasferite presso il "Sacco" di Milano, struttura dotata dei più elevati livelli di biocontenimento e di gestione delle malattie infettive ad alto rischio, dove saranno eseguiti gli accertamenti diagnostici previsti dai protocolli nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Ebola: febbre dopo viaggio in Uganda, due ricoverati a Milano

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Ebola outbreak claims 65 lives in eastern Democratic Republic of Congo

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La mia Isabel è in quarantena per 10 gg. Si è beccata il virus influenzale felino.Tosse,starnuti ,naso chiuso ,febbre etc. Fuori infuria la tormenta con grandine. Lei sta al caldo nel lettone dopo punturoni e flebo del vet. Buona notte x.com