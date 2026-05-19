Ebola ministero della Salute attiva sorveglianza personale organizzazioni da Congo e Uganda | Compagnie aeree segnalino casi sospetti a bordo

Il ministero della Salute ha diffuso una circolare in merito al virus Ebola, richiedendo alle compagnie aeree di segnalare eventuali casi sospetti a bordo. La comunicazione riguarda le persone provenienti dal Congo e dall'Uganda, paesi dove il virus è presente. La sorveglianza coinvolge anche le organizzazioni sanitarie e il personale di bordo, con l’obiettivo di monitorare e contenere eventuali contagi. La circolare invita a mantenere alta l’attenzione e a rispettare le procedure di segnalazione previste.

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