Ebola ministero della Salute attiva sorveglianza personale organizzazioni da Congo e Uganda | Compagnie aeree segnalino casi sospetti a bordo

Da webmagazine24.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministero della Salute ha diffuso una circolare in merito al virus Ebola, richiedendo alle compagnie aeree di segnalare eventuali casi sospetti a bordo. La comunicazione riguarda le persone provenienti dal Congo e dall'Uganda, paesi dove il virus è presente. La sorveglianza coinvolge anche le organizzazioni sanitarie e il personale di bordo, con l’obiettivo di monitorare e contenere eventuali contagi. La circolare invita a mantenere alta l’attenzione e a rispettare le procedure di segnalazione previste.

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(Adnkronos) – Circolare del ministero della Salute sul virus Ebola. "In considerazione delle attuali incertezze riguardo alla grandezza e alla diffusione geografica" dell'epidemia di malattia Ebola da virus Bundibugyo nella Repubblica democratica del Congo, con casi segnalati anche in Uganda, "della potenziale gravità dell'infezione e della mancanza di terapie o vaccini specifici approvati per il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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