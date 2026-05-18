L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria internazionale a causa dell’epidemia di Ebola, ritenendo che la diffusione possa essere più ampia di quanto finora accertato. Attualmente, sei cittadini americani sono stati esposti al virus in Africa, secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie. La sigla Pheic indica questa dichiarazione di emergenza, che coinvolge più paesi e richiede interventi immediati per contenere l’espansione del contagio.

Roma, 17 maggio 2026 – L’allarme ebola, ora, è scattato. La sigla è Pheic ed è l'acronimo di Public Health Emergency of International Concern. Ed è questo il livello fatto risuonare ieri dall'Oms nel dare notizie di nuovi focolai nella Repubblica democratica del Congo e in Uganda. Nella stessa nota, l'Organizzazione Mondiale della Sanità precisa che non si tratta di emergenza pandemica e ringrazia Congo e Uganda per l'impegno dimostrato nel prendere misure "necessarie e vigorose" al fine di portare la situazione sotto controllo, ma anche per la "franchezza" con cui hanno reso noto i rischi per le altre nazioni. Secondo la... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ebola: si teme un’epidemia più estesa di quanto rilevato. Oms: emergenza internazionale. “Sei americani esposti al virus in Africa”

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