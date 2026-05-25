Due persone ricoverate a Milano con febbre, rientrate dall'Uganda, sono risultate negative al test per Ebola. Sono una donna di 33 anni e un uomo di 31, entrambi cooperanti. Le analisi hanno confermato che avevano la Shigella. Nessun caso sospetto di Ebola è stato riscontrato. Le autorità sanitarie hanno comunicato l'esito degli esami e continuano a monitorare eventuali altri casi.

Sono negativi all'Ebola i due ricoverati all'ospedale Sacco di Milano. Come riporta il Corriere della Sera, i test hanno rivelato che i cooperanti di rientro dall'Uganda hanno contratto lo Shigella, un tipo comune di batterio. Per loro, il ministero della Salute aveva attivato il protocollo Ebola considerato il Paese dal quale erano ritornati e i sintomi (febbre, vomito e diarrea) e il Paese di provenienza. Anche i familiari sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio., Chi sono i due cooperanti - Le due persone rientrate dall'Uganda sono due cooperanti: una donna di 33 anni e un uomo di 31. Il protocollo sanitario è stato attivato a Lurate Caccivio e a Bulgarograsso, i due paesi del Comasco dai quali provengono. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Ebola, negatiti al test le due persone ricoverate in ospedale a Milano: hanno la Shigella | Erano rientrati dall'Uganda con febbre

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ebola, due persone ricoverate all'ospedale Sacco di Milano: sono rientrate con la febbre dall'UgandaDue persone sono state ricoverate all'ospedale Sacco di Milano dopo aver contratto febbre durante un viaggio in Uganda.

Ebola, monitorate in ospedale a Milano due persone rientrate dall'Uganda con febbreDue persone, una donna di 33 anni e un uomo di 31, sono state monitorate in un ospedale a Milano dopo aver rientrato dall'Uganda con febbre.

Temi più discussi: Ebola, moglie e figli di cittadino Usa affetto dal virus ricoverati a Berlino; Ebola, che cos'è il virus Bundibugyo? Perché è sfuggito ai controlli?; Governo Kenya, 'tutti negativi i casi sospetti di Ebola nel Paese'; L’epidemia di ebola è stata scoperta con settimane di ritardo.

Ebola, negativi al test i due pazienti con sintomi sospetti ricoverati al Sacco di Milano: i due cooperanti comaschi di ritorno dall'Uganda hanno contratto lo Shigella, un batterio comune x.com

Ebola a Milano, paura rientrata: Test negativi al Sacco, i cooperanti hanno la ShigellaLa paura dell’Ebola è durata per ore, ma alla fine i test hanno escluso il peggio. Due cooperanti italiani rientrati dall’Uganda e ricoverati all’ospedale Sacco di ... leggo.it

almeno hanno testato negativo per l'ebola… reddit

Ebola, nel Comasco attivato il protocollo sanitario: test su due persone partite dall’UgandaI due cooperanti fanno parte di due nuclei familiari sbarcati a Malpensa via Addis Abeba. Ora sono in isolamento a Sacco. Bertolaso: forse malaria ... milano.repubblica.it