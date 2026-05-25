Due persone di 30 e 33 anni, residenti in due paesi del Comasco, sono state ricoverate all'ospedale Sacco di Milano dopo aver rientrato dall'Uganda con la febbre. I due sono in isolamento e sono considerati casi sospetti di Ebola. Sono rientrati in Italia questa notte, via Addis Abeba. La situazione ha generato allarme tra le autorità sanitarie, che monitorano attentamente le condizioni dei pazienti.

Due cooperanti di 30 e 33 anni, un uomo e una donna di due paesini del Comasco, Lurate Caccivio e Bulgarograsso, sono in isolamento all'ospedale Sacco di Milano dopo essere rientrati questa notte dall'Uganda, via Addis Abeba Continua l'allarmismo legato all'ebola. Due "casi sospetti" sono sta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ebola, continua l'allarmismo: due "casi sospetti" ricoverati al Sacco di Milano, rientrati dall'Uganda con la febbre

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Ebola, almeno 6 americani esposti al virus in Congo. «Epidemia forse più estesa di quanto rilevato»

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