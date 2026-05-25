Due persone, una donna di 33 anni e un uomo di 31, sono state monitorate in un ospedale a Milano dopo aver rientrato dall'Uganda con febbre. Entrambi sono cooperanti e sono stati sottoposti ai controlli medici. La donna e l’uomo sono stati isolati e sottoposti a test per l’Ebola. La situazione è sotto stretta osservazione, e sono stati adottati tutti i protocolli di sicurezza. Non ci sono ancora risultati sui test effettuati.

Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrati dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverati all'ospedale Sacco di Milano. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio., Le due persone rientrate dall'Uganda sono due cooperanti: una donna di 33 anni e un uomo di 31. Il protocollo sanitario è stato attivato a Lurate Caccivio e a Bulgarograsso, i due paesi del Comasco dai quali provengono i due casi sospetti, tornati in Italia dopo una permanenza di tre mesi nel Paese africano., Le condizioni della donna sarebbero più gravi tanto da non escludere il trasferimento in terapia intensiva, avrebbe anche una problematica cerebrale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Ebola, monitorate in ospedale a Milano due persone rientrate dall'Uganda con febbre

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ebola, due persone ricoverate all'ospedale Sacco di Milano: sono rientrate con la febbre dall'UgandaDue persone sono state ricoverate all'ospedale Sacco di Milano dopo aver contratto febbre durante un viaggio in Uganda.

Ebola, al Sacco di Milano accertamenti su due persone rientrate dall’UgandaDue persone sono state portate all’ospedale Sacco di Milano con febbre dopo essere tornate dall’Uganda, dove sono stati segnalati sette casi di Ebola.

Argomenti più discussi: Ebola, monitorate in ospedale 2 persone rientrate dall'Uganda con febbre; Hantavirus, Oms: 'Positivo altro membro equipaggio. 12 casi e 3 morti'.

Ebola, monitorate in ospedale 2 persone rientrate dall'Uganda con febbreIl ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrati dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverati all'ospedale Sacco di Milano. I familiari ... ansa.it

Ebola, due casi sospetti monitorati in ospedale: rientrati di recente dall’UgandaDue persone rientrate dall’Uganda con sintomi febbrili sono ricoverate all’ospedale Sacco di Milano e ora l’Italia monitora con attenzione il rischio Ebola. Il Ministero della Salute ha attivato tutte ... livesicilia.it

Focolaio di Ebola: l'OMS dichiara emergenza, gli Stati Uniti limitano i viaggi, americano infettato reddit