Ebola due persone ricoverate all' ospedale Sacco di Milano | sono rientrate con la febbre dall' Uganda

Due persone sono state ricoverate all'ospedale Sacco di Milano dopo aver contratto febbre durante un viaggio in Uganda. Le due persone sono state sottoposte a controlli e sono state avviate le procedure di monitoraggio per possibili casi di Ebola. L'ospedale ha attivato il protocollo di sicurezza previsto per situazioni di sospetto contagio. Le condizioni dei pazienti sono in fase di valutazione, mentre le autorità monitorano la situazione.

All'ospedale Sacco di Milano, specializzato in casi di malattie infettive, è stato attivato il protocollo speciale per due pazienti ritenuti a rischio ebola. L'allerta è scattata all'alba di oggi, lunedì 25 maggio, a Lurate Caccivio e Bulgarograsso, nel Comasco, per due persone giunte nei due. 🔗 Leggi su Today.it

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