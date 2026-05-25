Ebola al Sacco di Milano accertamenti su due persone rientrate dall’Uganda
Due persone sono state portate all’ospedale Sacco di Milano con febbre dopo essere tornate dall’Uganda, dove sono stati segnalati sette casi di Ebola. Sono in corso accertamenti medici per verificare se siano infette. La situazione è sotto osservazione, ma al momento non ci sono conferme ufficiali di contagio. La polizia sanitaria sta monitorando la situazione e ha attivato le procedure di sicurezza.
(Adnkronos) – All'ospedale Sacco di Milano accertamenti in corso su due persone "con sintomatologia febbrile" rientrate dall'Uganda, Paese in cui al momento sono stati confermati sette casi di Ebola. Il ministero della Salute comunica in una nota, "con riferimento all'epidemia di malattia da virus Bundibugyo-Bvc che si è sviluppata nella Repubblica Democratica del Congo, che sono. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Ebola, due casi sospetti in Lombardia: rientrati dall'Uganda con la febbre sono ricoverati a Milano
Notizie e thread social correlati
Ebola, due persone ricoverate all'ospedale Sacco di Milano: sono rientrate con la febbre dall'UgandaDue persone sono state ricoverate all'ospedale Sacco di Milano dopo aver contratto febbre durante un viaggio in Uganda.
Ebola, ricoverate a Milano due persone rientrate dall'Uganda. Il Ministero attiva il monitoraggio sanitarioDue persone rientrate dall’Uganda con febbre sono state ricoverate all’ospedale Sacco di Milano.
Temi più discussi: Hantavirus: 'Test negativo su turista inglese al Sacco di Milano'; Ebola Bundibugyo in RDC e Uganda: cosa sappiamo dell'epidemia dichiarata emergenza sanitaria internazionale - SISMED; Epidemia di ebola: quanto dobbiamo preoccuparci in Italia?; Virus Andes, nessun nuovo contagio ma l’allerta resta alta fino a fine giugno.
Ebola, monitorate in ospedale 2 persone rientrate dall'Uganda con febbre. Al Sacco di Milano, i familiari sottoposti a sorveglianza #ANSA facebook
Scontri in Spagna: attivisti della flottiglia di Gaza picchiati dalla polizia all'aeroporto di Bilbao reddit
Ebola, scatta l’allerta in Italia: Ci sono due casi sospetti nel Comasco. I cooperanti erano rientrati dall’UgandaL’Italia torna a fare i conti con la paura dell’Ebola. Nel Comasco è stato attivato il protocollo sanitario nazionale dopo il rientro dall’Uganda di due persone ... leggo.it
Ebola: febbre dopo viaggio in Uganda, due ricoverati a MilanoEbola: il Ministero della Salute attiva i protocolli di biocontenimento per due persone rientrate a Milano. Scatta la sorveglianza. Rischio in Italia basso ... agi.it