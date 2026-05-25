Ebola al Sacco di Milano accertamenti su due persone rientrate dall’Uganda

Notizia in breve

Due persone sono state portate all’ospedale Sacco di Milano con febbre dopo essere tornate dall’Uganda, dove sono stati segnalati sette casi di Ebola. Sono in corso accertamenti medici per verificare se siano infette. La situazione è sotto osservazione, ma al momento non ci sono conferme ufficiali di contagio. La polizia sanitaria sta monitorando la situazione e ha attivato le procedure di sicurezza.