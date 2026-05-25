Due persone sono sotto osservazione al reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano dopo aver rientrato dall’Uganda. Il ministero della Salute ha confermato che sono in corso accertamenti, senza specificare ulteriori dettagli. Le autorità sanitarie monitorano la situazione in relazione all’epidemia di virus Bundibugyo-Bvc, sviluppatasi nella Repubblica Democratica del Congo. Nessuna informazione è stata fornita sui risultati dei test o sui sintomi presentati dai soggetti.

Il ministero della Salute comunica in una nota, “con riferimento all’epidemia di malattia da virus Bundibugyo-Bvc che si è sviluppata nella Repubblica Democratica del Congo, che sono attualmente in corso approfondimenti sanitari relativi ad alcuni soggetti rientrati nelle scorse ore dall’Uganda e sottoposti, a titolo precauzionale, a valutazione clinica specialistica presso strutture ospedaliere ad alta specializzazione. In particolare, due persone con sintomatologia febbrile sono state trasferite presso il Sacco di Milano, struttura dotata dei più elevati livelli di biocontenimento e di gestione delle malattie infettive ad alto rischio, dove saranno eseguiti gli accertamenti diagnostici previsti dai protocolli nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Ebola, ministero Salute: accertamenti in corso al Sacco di Milano su due persone rientrate dall’Uganda

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Ebola, due casi sospetti in Lombardia: rientrati dall'Uganda con la febbre sono ricoverati a Milano

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