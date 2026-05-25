Un nuovo focolaio di Ebola ha causato oltre 900 casi e più di 200 decessi, mentre il conflitto armato rende difficile tracciare i contagi. Le autorità segnalano che il virus si sta diffondendo in diverse zone, complicando gli interventi sanitari. Inoltre, sulle piattaforme online circolano molte fake news che alimentano confusione tra la popolazione. Secondo uno specialista, attualmente non esiste un vaccino specifico per questo ceppo di Ebola.

Roma, 25 maggio 2026 - L’ebola e la guerra stanno gettando in una pesante crisi la Repubblica democratica del Congo. I casi sospetti hanno superato quota 900, e 204 morti, stando all’ultimo rapporto del ministero della Sanità del Paese. Probabilmente una cifra sottostimata viste le difficoltà dell’assistenza sanitaria e le fake news sulla malattia. “Quasi 5 milioni vivono in situazione di conflitto”. Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus è preoccupato, anche per le difficoltà legate al conflitto: "Nella provincia di Ituri, epicentro dell'epidemia, quasi 5 milioni di persone vivono in una situazione di conflitto in corso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ebola, la tempesta perfetta: conflitto, difficile tracciamento e fake news. “Oltre 900 casi e più di 200 morti”. Pregliasco: “Per questo ceppo non esiste vaccino”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ebola, l’Oms dichiara l’emergenza sanitaria internazionale: ‘Nessun vaccino contro questo ceppo’L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato un’emergenza sanitaria internazionale a causa dell’epidemia di Ebola, evidenziando l’assenza di...

Virus Ebola, l'Oms dichiara l'emergenza internazionale per il raro ceppo Bundibugyo. Il virologo Fabrizio Pregliasco: «Anche di fronte a casi importati in Europa, lo scenario più probabile sarebbe quello di episodi sporadici e circoscritti»L'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato un'emergenza internazionale per il ceppo di Ebola chiamato Bundibugyo, che ha causato numerose...

Argomenti più discussi: Usa, ecosistemi a tavola: le ostriche contro la 'tempesta perfetta'; Ebola, il focolaio in Africa riapre il caso USAID: I tagli hanno indebolito la risposta; Blog | Con lo stretto di Hormuz chiuso si rischia il collasso del sistema: uno scenario da tempesta perfetta.

MEGATHREAD: Focolaio di Ebola 2026 - Aggiornamenti e Discussione reddit

Ebola. Allarme Oms: in Congo possibile tempesta perfettaAllarme dell’Oms sulla diffusione del virus Ebola in Congo. Guerra civile e resistenza delle comunità alla vaccinazione potrebbero creare i presupposti per un’incontrollabile propogazione dei casi di ... quotidianosanita.it