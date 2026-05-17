L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato un’emergenza sanitaria internazionale a causa dell’epidemia di Ebola, evidenziando l’assenza di un vaccino efficace contro questo specifico ceppo. Si registra un aumento dei casi di infezione da virus Bundibugyo, con decine di decessi segnalati tra le popolazioni di Congo e Uganda. Tra i ricoverati ci sono anche operatori sanitari coinvolti negli interventi di emergenza. La situazione è monitorata attentamente dalle autorità sanitarie dei paesi colpiti.

Allarme per il raro virus Bundibugyo: già decine di morti tra Congo e Uganda, ricoverati anche operatori sanitari. L’ Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’ emergenza sanitaria internazionale per il nuovo focolaio di Ebola che sta colpendo l’Africa centrale. A preoccupare gli esperti è soprattutto il ceppo individuato, il raro virus Bundibugyo, per il quale al momento non esistono vaccini né cure approvate. Secondo gli ultimi dati diffusi dall’ Oms, nella Repubblica Democratica del Congo sarebbero già morte almeno 88 persone, mentre i casi sospetti hanno superato quota 300. Un’emergenza che, pur non essendo stata ancora classificata come pandemia, viene considerata dagli esperti “estremamente preoccupante”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Ebola, l’Oms dichiara l’emergenza sanitaria internazionale: ‘Nessun vaccino contro questo ceppo’

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