Due persone sottoposte a test per Ebola dopo aver viaggiato dall’Uganda sono risultate negative. I tamponi sono stati eseguiti in Lombardia, e non sono stati riscontrati casi di infezione. La notizia ha portato sollievo alla comunità locale e alle autorità sanitarie, che avevano attivato il protocollo di sicurezza. Al momento, non ci sono altre persone in isolamento o sotto osservazione legate a questo caso.

Un grande sospiro di sollievo ha attraversato la sanità lombarda e l’intera comunità milanese nella serata di lunedì 25 maggio 2026. L’allarme per un possibile sbarco del temibile virus Ebola sul territorio italiano, scattato alle prime luci dell’alba, è rientrato definitivamente intorno alle ore venti. I test condotti sui due pazienti ricoverati in isolamento all’ ospedale Luigi Sacco di Milano hanno dato esito negativo, escludendo la presenza della febbre emorragica. Gli accertamenti clinici approfonditi hanno invece evidenziato che la sintomatologia, inizialmente giudicata molto sospetta, è stata provocata da un’infezione dovuta allo Shigella, un batterio comune che colpisce l’apparato gastrointestinale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ebola in Italia, test su due persone partite dall’Uganda risultato negativo

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A RETIRED AGENT IS FORCED BACK FOR ONE LAST MISSION AGAINST A DEADLY THREAT

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