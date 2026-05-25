L’epidemia di Ebola in Congo ha provocato centinaia di decessi. L’allarme si estende a almeno altri dieci Paesi africani, dal Kenya all’Etiopia. Le autorità sanitarie monitorano la diffusione del virus e le misure di contenimento. Non sono stati comunicati dettagli specifici sulle strategie adottate né sui numeri di casi recenti. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle organizzazioni internazionali di salute.

Centinaia di morti in Congo a causa dell’epidemia di Ebola: ora il rischio è che vengano coinvolti altri dieci Paesi del continente, come ha riferito l’Africa Cdc, ossia l’agenzia sanitaria dell’Unione Africana. Nel frattempo l’Organizzazione mondiale della sanità, che monitora costantemente la situazione, ha spiegato che il rischio di emergenza globale, al momento, resta basso. Emergenza Ebola in Africa, morti in Congo: altri dieci Paesi a rischio La sfida di Medici Senza Frontiere Mondiali di calcio: la Fifa monitora la situazione della nazionale congolese Emergenza Ebola in Africa, morti in Congo: altri dieci Paesi a rischio Epidemiologi e clinici suggeriscono di non sottovalutare l’epidemia che si sta diffondendo velocemente. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ebola in Congo fa centinaia di morti, allarme in almeno altri 10 Paesi dell'Africa dal Kenya all'Etiopia

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