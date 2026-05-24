In Congo, l’epidemia di Ebola ha causato almeno 200 decessi e si teme il contagio in altri dieci paesi africani. La partecipazione della nazionale congolese ai Mondiali ha suscitato preoccupazioni sulla diffusione del virus tra i giocatori e il personale. Non sono stati ancora confermati casi al di fuori del Congo, ma le autorità sanitarie monitorano attentamente le frontiere e i punti di ingresso. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

? Punti chiave Come influenzerà l'epidemia la partecipazione della nazionale congolese ai Mondiali?. Quali paesi africani rischiano il contagio dopo il focolaio in Congo?. Perché la gestione di malaria e HIV è a rischio ora?. Come agiranno i 50 esperti internazionali per fermare il virus?.? In Breve 867 casi sospetti registrati nelle tre province colpite della Repubblica Democratica del Congo.. La nazionale di calcio si allena in Belgio per evitare il contagio.. Arrivo di 50 esperti internazionali per supportare 480 operatori locali sul territorio.. Il virologo Fabrizio Pregliasco avverte sui rischi di destabilizzazione dei sistemi sanitari regionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ebola in Congo: 200 morti e il rischio contagio per altri 10 Paesi

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Temi più discussi: Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, oltre 200 morti sospette; Ebola in RD Congo, Medici Senza Frontiere: una corsa contro il tempo; Ebola in Congo: i tagli di Trump a USAid rallentano la risposta; Virus ebola in Africa, Oms: emergenza sanitaria internazionale.

L’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha causato oltre 200 morti su 867 casi sospetti, secondo quanto riportato sabato 23 maggio 2026 dal ministero della Salute del Paese. x.com

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