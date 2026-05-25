Due cooperanti italiani ricoverati all’ospedale Sacco di Milano dopo aver mostrato febbre e altri sintomi all’arrivo dall’Uganda sono risultati negativi al test per il virus Ebola. La notizia è stata comunicata dal ministero della Salute. I pazienti erano stati sottoposti a controlli dopo il rientro, e i risultati hanno escluso la presenza del virus. Nessun altro dettaglio sulla loro condizione o sui tempi di ricovero è stato fornito.

Sono risultati negativi al test per il virus Ebola i due cooperanti italiani ricoverati all’ ospedale Sacco di Milano, dopo essere rientrati dall’ Uganda con febbre e altri sintomi. Lo ha comunicato il ministero della Salute. “I due pazienti sono stati sottoposti, a titolo precauzionale, a valutazione clinico-specialistica nell’ambito delle attività di monitoraggio con riferimento all’epidemia di malattia da Ebola che si è sviluppata nella Repubblica Democratica del Congo ” ha aggiunto ministero della Salute che, attraverso il Dipartimento della Prevenzione, è in contatto con la Regione Lombardia. Il ministero della Salute “sta anche partecipando al Comitato operativo della Protezione civile nell’ambito delle attività di coordinamento e monitoraggio in corso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ebola, il ministero della Salute: “Negativi al virus i due cooperanti”. Erano ricoverati all’ospedale Sacco di Milano

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