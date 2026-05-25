I due italiani ricoverati a Milano dopo aver manifestato sintomi sospetti sono risultati negativi al test dell’ebola. I cooperanti, rientrati dall’Uganda, avevano sintomi che potevano assomigliare alla malattia, ormai endemica in alcune zone dell’Africa centrale. Le autorità sanitarie hanno confermato l’esito negativo e stanno monitorando eventuali ulteriori sviluppi. Nessun caso di ebola è stato diagnosticato in Italia in questa circostanza.

Non sono stati colpiti dal virus ebola i due cooperanti italiani appena rientrati dall'Uganda con sintomi che potevano ricondurre alla malattia diventata endemica in centrafrica. Ricoverati a Milano in una struttura specializzata, sono stati sottoposti a una serie di esami, da cui è scaturito che sono vittime di Shigella, un comunissimo batterio senza alcun potenziale grave rischio né per loro né per la comunità. Il risultato dei test è stato confermato dal ministero della salute. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Ebola, i due italiani ricoverati a Milano non sono positivi al virus

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ebola, due casi sospetti in Lombardia

Notizie e thread social correlati

Virus Bundibugyo (Ebola), scatta l'allerta per due persone a Milano: pazienti ricoverati al SaccoDue persone, arrivate dall'Uganda, sono state ricoverate e messe in isolamento all’ospedale Luigi Sacco di Milano.

Ebola, il ministero della Salute: “Negativi al virus i due cooperanti”. Erano ricoverati all’ospedale Sacco di MilanoDue cooperanti italiani ricoverati all’ospedale Sacco di Milano dopo aver mostrato febbre e altri sintomi all’arrivo dall’Uganda sono risultati...

Temi più discussi: Virus Ebola Bundibugyo in RD Congo e Uganda: cosa sappiamo | MSF Italia; Ebola. L'Italia partecipa alle riunioni Oms e Ue sull'emergenza. Il rischio globale è basso, ma alto a livello regionale; In Salute. Virus emergenti in Italia; Epidemia Ebola Congo: 131 morti. L'Italia attiva misure di sorveglianza.

E come d’incanto ecco che anche i quotidiani italiani si interessano all’epidemia di #Ebola. Sapete perché? Perché ci sono due italiani di rientro dal Congo con sintomi sospetti di malattia, ricoverati in via precauzionale al Sacco di Milano. Non se ne è parlato x.com

Negativi al virus Ebola i due cooperanti rientrati in ItaliaSono rientrati in Italia dall'Uganda ed avevano la febbre, vomito, diarrea ed altri sintomi. Per due cooperanti italiani, un uomo e una donna della provincia di Como, è scattato subito il protocollo d ... ansa.it

Ebola a Milano, paura rientrata: Test negativi al Sacco, i cooperanti hanno la ShigellaLa paura dell’Ebola è durata per ore, ma alla fine i test hanno escluso il peggio. Due cooperanti italiani rientrati dall’Uganda e ricoverati all’ospedale Sacco di ... leggo.it