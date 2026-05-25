Ebola i due italiani ricoverati a Milano non sono positivi al virus
I due italiani ricoverati a Milano dopo aver manifestato sintomi sospetti sono risultati negativi al test dell’ebola. I cooperanti, rientrati dall’Uganda, avevano sintomi che potevano assomigliare alla malattia, ormai endemica in alcune zone dell’Africa centrale. Le autorità sanitarie hanno confermato l’esito negativo e stanno monitorando eventuali ulteriori sviluppi. Nessun caso di ebola è stato diagnosticato in Italia in questa circostanza.
Non sono stati colpiti dal virus ebola i due cooperanti italiani appena rientrati dall'Uganda con sintomi che potevano ricondurre alla malattia diventata endemica in centrafrica. Ricoverati a Milano in una struttura specializzata, sono stati sottoposti a una serie di esami, da cui è scaturito che sono vittime di Shigella, un comunissimo batterio senza alcun potenziale grave rischio né per loro né per la comunità. Il risultato dei test è stato confermato dal ministero della salute. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Ebola, due casi sospetti in Lombardia
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