Ebola sorveglianza per personale ministero in Congo e in Uganda

L’epidemia di Ebola si sta diffondendo in alcune regioni dell’Africa, portando le autorità sanitarie di diversi paesi a rafforzare le misure di sorveglianza. Il personale incaricato dal ministero sta monitorando attentamente la situazione in Congo e Uganda, dove sono stati segnalati nuovi casi. L’Organizzazione Mondiale della Sanità sta analizzando le possibili strategie di intervento e di contenimento dell’epidemia. La diffusione del virus ha causato preoccupazione tra le autorità locali e internazionali.

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