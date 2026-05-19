Ebola sorveglianza per personale ministero in Congo e in Uganda

Da tv2000.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’epidemia di Ebola si sta diffondendo in alcune regioni dell’Africa, portando le autorità sanitarie di diversi paesi a rafforzare le misure di sorveglianza. Il personale incaricato dal ministero sta monitorando attentamente la situazione in Congo e Uganda, dove sono stati segnalati nuovi casi. L’Organizzazione Mondiale della Sanità sta analizzando le possibili strategie di intervento e di contenimento dell’epidemia. La diffusione del virus ha causato preoccupazione tra le autorità locali e internazionali.

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L’epidemia di Ebola in Africa. L’Organizzazione Mondiale della Sanità sta valutando come intervenire per fermare l’emergenza. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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