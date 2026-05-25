Ebola due casi sospetti in Lombardia | rientrati dall' Uganda con la febbre sono ricoverati a Milano

Da ilmessaggero.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due persone sono state ricoverate all'ospedale Sacco di Milano dopo aver rientrato dall'Uganda con la febbre. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su di loro, sospettate di aver contratto Ebola. I casi sono ancora in fase di verifica e non sono stati confermati ufficialmente.

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Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrati dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverati all'ospedale Sacco di Milano. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Come comunicato da Guido Bertolaso in una nota stampa, sono in corso accertamenti su un uomo e una donna 30enni cooperanti. Per la donna c'è l'ipotesi malaria. Chi sono i casi sospetti Le due persone rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverati all'ospedale Sacco di Milano sono due cooperanti. Il protocollo sanitario è... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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