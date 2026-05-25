Due persone con febbre sono state trasferite all’ospedale Sacco dopo aver rientrato dall’Uganda. È stato attivato un protocollo sanitario a Lurate Caccivio, nel comasco, per verificare se siano infette dal virus Ebola. Le persone sono state sottoposte a valutazioni cliniche specialistiche a titolo precauzionale. L’ospedale sta analizzando i risultati delle analisi virologiche.

Due persone rientrate in Italia dall’Uganda al Sacco per i test. Il ministero: in Italia rischio Ebola resta molto basso A Lutate Caccivio, nel comasco, è stato attivato “il protocollo sanitario per alcune persone rientrate dall’Uganda nelle scorse ore e sottoposte, a titolo precauzionale, a valutazione clinica specialistica” per verificare l’eventuale presenza del virus Ebola. Lo rende noto, con un comunicato, il ministero della Salute. Due persone con febbre sono state trasferite al Sacco di Milano, dove saranno eseguiti gli accertamenti diagnostici previsti dai protocolli nazionali e internazionali. I familiari delle persone coinvolte, nel frattempo, sono sottoposte a sorveglianza sanitaria e monitoraggio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ebola: 2 persone con febbre trasferite al Sacco, l’analisi del virologo

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