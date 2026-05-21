Valentino Rossi il padre sposa la compagna denunciata dal campione | Abbiamo deciso data e location

Il padre di Valentino Rossi ha annunciato di aver deciso la data e il luogo del matrimonio con la sua compagna, Ambra Arpino. La notizia arriva in un momento in cui i rapporti tra il campione e il padre sono stati al centro di discussioni, anche a seguito di una denuncia presentata dal motociclista contro il genitore. La decisione è stata comunicata pubblicamente, mentre le tensioni tra i due continuano a essere oggetto di attenzione.

Le tensioni che da tempo segnano i rapporti tra Valentino Rossi e il padre Graziano tornano nuovamente attuali alla luce dell'annuncio delle nozze dell'uomo con la compagna Ambra Arpino. "Abbiamo deciso giorno, location e invitati. Saranno solo pochi intimi ma non ci sposeremo in Comune a. 🔗 Leggi su Today.it

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Valentino Rossi denuncia la compagna del padre per circonvenzione di incapace

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