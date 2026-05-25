Stasera a Cartabianca, il commento di Conte in studio si concentra su alcune delle principali questioni giudiziarie degli ultimi anni, tra cui il caso di Garlasco e l’accordo tra Iran e Stati Uniti. La discussione si focalizza sulle implicazioni politiche e giudiziarie di queste vicende, con particolare attenzione alle reazioni e alle analisi di esperti. La puntata approfondisce anche il ruolo della diplomazia internazionale in relazione a queste situazioni.

La diplomazia internazionale si fa sempre più calda e i riflettori tornano ad accendersi su alcune delle vicende giudiziarie più discusse degli ultimi anni. Domani sera, martedì 26 maggio, torna in prima serata su Retequattro È sempre Cartabianca, il talk d’attualità e politica condotto da Bianca Berlinguer, con un’agenda ricca di temi caldi e ospiti di peso. Giuseppe Conte e i possibili scenari Iran-Usa al centro della puntata. Tra i protagonisti della serata ci sarà Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, che si confronterà con Bianca Berlinguer sui temi più urgenti dell’attualità politica nazionale e internazionale. Tra questi, un posto di rilievo lo avrà l’accordo tra Iran e Stati Uniti, che secondo le ultime indiscrezioni sembra essere sempre più vicino. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - È sempre Cartabianca stasera: Conte in studio, caso Garlasco e accordo Iran-Usa sotto la lente di Berlinguer

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INTERVENTI A DRITTO E ROVESCIO SU RETE 4 - 15.01.2026

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