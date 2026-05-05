È sempre Cartabianca anticipazioni 5 maggio 2026 | Garlasco Medio Oriente e Piano Casa nel talk di Bianca Berlinguer

Martedì 5 maggio 2026, alle ore 21.20 su Rete 4, va in onda una nuova puntata di È sempre Cartabianca condotta da Bianca Berlinguer. Nel corso della trasmissione saranno trattati temi come il caso di Garlasco, le questioni legate al Medio Oriente e il Piano Casa. La puntata prevede interventi e approfondimenti su questi argomenti di attualità.

Martedì 5 maggio 2026, su Rete 4 alle 21.20, va in onda una nuova puntata di È sempre Cartabianca, il programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer. Tre i filoni principali della serata: le tensioni in Medio Oriente, il caso Garlasco in una settimana decisiva per le indagini, e l’emergenza abitativa italiana. In studio Pier Ferdinando Casini, Alessandro Sallusti e Gianluigi Nuzzi. Indice. Medio Oriente: la tregua iraniana e lo Stretto di Hormuz. Piano Casa: l’emergenza abitativa entra nel dibattito. Caso Garlasco: una settimana decisiva. È sempre Cartabianca – Gli ospiti della puntata del 5 maggio 2026. Dove vedere È sempre Cartabianca in streaming.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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Una raccolta di contenuti

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