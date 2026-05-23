Stewart McLean attore di Virgin River trovato morto | si indaga per omicidio

Notizia in breve

L'attore di Virgin River, Stewart McLean, è stato trovato morto a 45 anni. Le autorità hanno avviato un'indagine per omicidio dopo la denuncia di scomparsa presentata alcuni giorni fa. La polizia ha confermato il decesso e sta esaminando le circostanze che hanno portato alla morte dell’attore. Nessuna informazione aggiuntiva è stata resa nota al momento.