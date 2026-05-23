Stewart McLean attore di Virgin River trovato morto | si indaga per omicidio
L'attore di Virgin River, Stewart McLean, è stato trovato morto a 45 anni. Le autorità hanno avviato un'indagine per omicidio dopo la denuncia di scomparsa presentata alcuni giorni fa. La polizia ha confermato il decesso e sta esaminando le circostanze che hanno portato alla morte dell’attore. Nessuna informazione aggiuntiva è stata resa nota al momento.
Trovato morto all'età di 45 anni l'attore Stewart McLean, da giorni erano state avviate delle ricerche dopo la denuncia di scomparsa E’ stato trovato morto l’attore canadeseStewart McLean, di 45 anni, noto per aver recitato inVirgin River.Era scomparso il 18 maggio ed ora i suoi resti sono stati ritrovati nell’area di Lions Bay, una località costiera della Columbia Britannica, in Canada, situata tra Vancouver e Squamish. La polizia ha deciso di aprire un’indagine per omicidio poiché sembrerebbe che l’attore sia stato assassinato. Secondo quanto riferito dalla Royal Canadian Mounted Police, l’attore era stato visto per l’ultima volta il 15 maggio nella sua abitazione di Lions Bay. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Stewart McLean Found Dead at 45 | Virgin River Actor Homicide Investigation!
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Trovato morto Stewart McLean, attore di Virgin River. Era scomparso da giorni: si indaga per omicidio x.com
Con grande tristezza condividiamo la perdita del nostro caro fratello minore, Stew. Era sincero, onesto, premuroso e divertente da morire. Ci mancherà incredibilmente. Stewart McLean, attore canadese conosciuto per il suo ruolo nella serie Virgin River, è facebook
Morto Stewart McLean a 45 anni, l’attore di Virgin River trovato senza vita: la polizia indaga per omicidioStewart McLean, attore canadese di Virgin River, è stato trovato morto a Lions Bay, in Canada. La polizia ha aperto un’indagine per omicidio: i resti ritrovati il 22 maggio dopo giorni di ricerche. fanpage.it
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