Morto Stewart McLean a 45 anni l'attore di Virgin River trovato senza vita | la polizia indaga per omicidio
Un attore canadese noto per il ruolo in Virgin River è stato trovato senza vita a Lions Bay. La polizia ha avviato un'indagine per omicidio dopo il ritrovamento dei resti il 22 maggio, a seguito di giorni di ricerche. La vittima aveva 45 anni.
Stewart McLean, attore canadese di Virgin River, è stato trovato morto a Lions Bay, in Canada. La polizia ha aperto un'indagine per omicidio: i resti ritrovati il 22 maggio dopo giorni di ricerche. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Stewart McLean, trovato morto l'attore di Virgin River
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