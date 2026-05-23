Morto Stewart McLean a 45 anni l'attore di Virgin River trovato senza vita | la polizia indaga per omicidio

Da fanpage.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un attore canadese noto per il ruolo in Virgin River è stato trovato senza vita a Lions Bay. La polizia ha avviato un'indagine per omicidio dopo il ritrovamento dei resti il 22 maggio, a seguito di giorni di ricerche. La vittima aveva 45 anni.

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Stewart McLean, attore canadese di Virgin River, è stato trovato morto a Lions Bay, in Canada. La polizia ha aperto un'indagine per omicidio: i resti ritrovati il 22 maggio dopo giorni di ricerche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Stewart McLean, trovato morto l'attore di Virgin River

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